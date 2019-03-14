Поранені люди, 40 будинків зруйновані: потужний торнадо в Німеччині потрапив на відео

На громаду Ейфель Рётген в Німеччині ввечорі середи, 13 березня, налетило потужне торнадо.
В результаті стихії зруйновано близько 40 будинків, постраждали 5 осіб, пише Мerkur.de.
"П'ятеро людей отримали легкі поранення, четверо з них були госпіталізовані", - заявив місцевий представник пожежної охорони в четвер.
Частина з десятків постраждалих будинків не придатні до життя.
Вранці 14 березня 350 екстрених служб продовжили роботу з прибирання та ремонту.
Торнадо в Німеччині
Наслідки торнадо
dpa
Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa- WDR aktuell (@WDR) 13 березня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як в США в епіцентрі торнадо дивом уцілів будинок.
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