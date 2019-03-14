|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Поранені люди, 40 будинків зруйновані: потужний торнадо в Німеччині потрапив на відео

700Читати матеріал російською

На громаду Ейфель Рётген в Німеччині ввечорі середи, 13 березня, налетило потужне торнадо.

В результаті стихії зруйновано близько 40 будинків, постраждали 5 осіб, пише Мerkur.de.

"П'ятеро людей отримали легкі поранення, четверо з них були госпіталізовані", - заявив місцевий представник пожежної охорони в четвер.

Частина з десятків постраждалих будинків не придатні до життя.

Вранці 14 березня 350 екстрених служб продовжили роботу з прибирання та ремонту.

Новини
"Як у фільмах жахів": смертельний торнадо зруйнував столицю Куби. Фото й відео наслідків

Торнадо в Німеччині

Торнадо в Німеччині

Наслідки торнадо

Наслідки торнадо

dpa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як в США в епіцентрі торнадо дивом уцілів будинок.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки