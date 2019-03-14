Поранені люди, 40 будинків зруйновані: потужний торнадо в Німеччині потрапив на відео

На громаду Ейфель Рётген в Німеччині ввечорі середи, 13 березня, налетило потужне торнадо.

В результаті стихії зруйновано близько 40 будинків, постраждали 5 осіб, пише Мerkur.de.

"П'ятеро людей отримали легкі поранення, четверо з них були госпіталізовані", - заявив місцевий представник пожежної охорони в четвер.

Частина з десятків постраждалих будинків не придатні до життя.

Вранці 14 березня 350 екстрених служб продовжили роботу з прибирання та ремонту.

Торнадо в Німеччині

Наслідки торнадо dpa

Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa - WDR aktuell (@WDR) 13 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося відео, як в США в епіцентрі торнадо дивом уцілів будинок.

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