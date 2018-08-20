Что-то последнее время меньше стало победных реляций о том, что мы обгоним и перегоним Америку. Тихо сдулся танк "Армата", никуда не полетел истребитель пятого поколения, российский убийца смартфонов Yotaphone не убил никого кроме себя. Полный аут.

И вот опять. Объявленный раньше с большой помпой "национальный поисковик" СПУТНИК признан банкротом. У него и раньше-то посещений было менее 1%, а теперь вообще ноль. Проект закрывается, заседание ликвидационной комиссии намечено на конец ноября.

Совершенно очевидно, российская экономика загибается. Тут бы надо принимать экстренные меры и звонить во все колокола, но глава государства вместо этого как Иванушка-дурачок танцует на чужих свадьбах.

Может, и вправду дурачок? Потому что те, кто поумней, уже запасаются макаронами и крупой - так не может продолжаться вечно.