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ПолітикаЕкономіка
Сергій Талк
Сергій Талк
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Пора запасаться макаронами: российская экономика загибается

7.8тЧитати новину російською

Что-то последнее время меньше стало победных реляций о том, что мы обгоним и перегоним Америку. Тихо сдулся танк "Армата", никуда не полетел истребитель пятого поколения, российский убийца смартфонов Yotaphone не убил никого кроме себя. Полный аут.

И вот опять. Объявленный раньше с большой помпой "национальный поисковик" СПУТНИК признан банкротом. У него и раньше-то посещений было менее 1%, а теперь вообще ноль. Проект закрывается, заседание ликвидационной комиссии намечено на конец ноября.

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Совершенно очевидно, российская экономика загибается. Тут бы надо принимать экстренные меры и звонить во все колокола, но глава государства вместо этого как Иванушка-дурачок танцует на чужих свадьбах.

Может, и вправду дурачок? Потому что те, кто поумней, уже запасаются макаронами и крупой - так не может продолжаться вечно.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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Комментарии на сайте не модерированы
Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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1
1
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Су57 заказывает МО РФ, от Арматы никто тоже не отказывался. Про поисковик спутник никогда не слышал Производство автомобилей в РФ за 7 месяцев 2018 года выросло примерно на 15 %
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1
8
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Афанасьев Алексей, оптику и электронику когда научишься из пивных бутылок делать, тогда расскажешь, а пока иди их собирай, тренируйся)))
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6
0
Малахов Егор
Малахов Егор
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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14
1
Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
Малахов Егор, «Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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1
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Малахов Егор, Солженицин и сам нацик москальский, читайте "Как нам обустроить Россию, Солженицин А.И. ______________________"Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе."_________________________________ Попытка устроить диктат части населения региона страны всему народу страны и есть реализация гитлеровской доктрины сверхчеловеков, которую ученик теоретика нацизма Солженицина пуйло многократно использовал и в Грузии, и в Украине, и в Сирии
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