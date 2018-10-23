МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

3.8тЧитати матеріал російською

Помічник президента США Джон Болтон вшанував пам'ять російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Політик поклав вінок на місці загибелі росіянина в Москві, повідомляє журналіст із пулу Кремля Дмитро Смирнов.

Він зазначив, що перед зустріччю із президентом Володимиром Путіним Болтон поклав вінок до Могили Невідомого солдата в Олександрівському саду, а потім уже вирушив на Нємцов міст.

"Ну і хто б сумнівався", — з сарказмом зазначив пропагандист.

Новини
''НАТО під гербом України'': грандіозні навчання Альянсу розлютили росіян

У коментарях думки розділилися. Деякі впевнені, що потрібно було покласти квіти до місця поховання Нємцова, а дехто впевнений, що пора вже нести квіти до могили самого Путіна.

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко на колінах вшанував пам'ять американського сенатора Джона Маккейна.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Бориса Нємцова" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вбивство Бориса Нємцова
Особи
Борис НємцовВолодимир Путін
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
2
4
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стец Богдан
Стец Богдан
Цікаво, як пєскове опудало це прокоментує.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вот и делайте выводы, в чьих интересах действовал Немцов...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 4 ответов | показать все
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Встромил Ипатий, Для властей от него мертвого вреда куда больше, чем от живого. Нужно было бы убрать, хватило бы несчастного случая.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Plotnikov Alex, в моих, дятел
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Живу в Москве, но ничего не знаю про Немцов мост. По напридумывают фигню всякую.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Plotnikov Alex, ты не расстраивайся, ты не один такой! В вашей недоимперии 86% долбоебов
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Наші блоги