"Пора вже до могили Путіна": Болтон у Москві вшанував пам'ять Нємцова, думки у мережі розійшлися

Помічник президента США Джон Болтон вшанував пам'ять російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Політик поклав вінок на місці загибелі росіянина в Москві, повідомляє журналіст із пулу Кремля Дмитро Смирнов.

Він зазначив, що перед зустріччю із президентом Володимиром Путіним Болтон поклав вінок до Могили Невідомого солдата в Олександрівському саду, а потім уже вирушив на Нємцов міст.

"Ну і хто б сумнівався", — з сарказмом зазначив пропагандист.

Джон Болтон перед зустріччю із Путіним поклав вінок до Могили Невідомого солдата в Олександрівському саду pic.twitter.com/monuaNV3ZA — Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 23 жовтня 2018 р.

У коментарях думки розділилися. Деякі впевнені, що потрібно було покласти квіти до місця поховання Нємцова, а дехто впевнений, що пора вже нести квіти до могили самого Путіна.

Ну, ось це покладання по 📺 обов'язково покажуть, а про Нємцова навряд... https://t.co/eRzXpKN2Kk — Головний Ліберал (@ChiefLiberal) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко на колінах вшанував пам'ять американського сенатора Джона Маккейна.