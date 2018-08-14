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ПолітикаЕкономіка

Наближається катастрофа: затятий кримнашист забив на сполох

16тЧитати новину російською

Проросійський блогер Олександр Горний заявив, що РФ надовго запам'ятає 2018 рік, оскільки він став початком економічної катастрофи.

"Хмари згущуються навколо Росії і росіяни, відірвавшись від телевізорів, побігли до холодильників, заглядаючи по дорозі у свої напівпорожні гаманці", - написав він на "Ехо Москви".

Горний іронічно назвав прекрасною і оптимістичною картиною "зростання цін на паливо на 7-10%, збільшення ПДВ на 11%, збільшення пенсійного віку жінкам на 14,5%, чоловікам на 8,33% і катастрофічне зменшення курсу рубля за останні півроку на 22%".

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"Якщо чесно, то є відчуття наближення катастрофи, і тільки наш уряд і Єдина Росія бадьорі та оптимістичні, що й зрозуміло", - додав він.

Блогер вважає, якщо зниження курсу рубля продовжиться такими ж темпами, це призведе до зниження споживчого попиту та "індексу оптимізму", а також до чергового зростання безробіття.

"Загалом, до Нового року не в кожного росіянина буде пляшка шампанського і салат Олів'є, зате реальна інфляція складе не менше 15%", - написав він.

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"Росіяни поки розслаблені, зараз пік туристичного сезону, і багато хто у відпустках, коли не хочеться думати, але скоро вересень, єдиний день голосування і, напевно, вже пора вмикати мізки й обов'язково йти на вибори", - підсумував Горний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна визнали, що санкції США "зламають" Росію. Так, через анонс нових санкцій США в країні вже кілька днів обвалюється фінансовий ринок.

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот у нас "дожжь" какой год неустанно вещует про катастрофу и великие бедствия для россиян ... интересно, а какая у хохлов, прорвавшихся к истинной демократии, есть всеукраинская сми, терпеливо мажущая чёрной краской их свидомый европейский выбор и единство в борьбе с клятым ворогом?.. скажите по секрету, клянус - не скажу ни активистам, ни добробатам...
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1
Васильев Александр
Васильев Александр
ПаРашцы, а вы и дальше терпите и кормите свое }{уйло и всю его систему. «Идкт бараны в ряд, бьют вБарабаны, Кожу на них сдают сами бараны». © Бертольд Брехт.
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Для дебилоидов: 1.Если чел пишет на Эхе, о он однозначно и неопровержимо не пророссийский. 2. НДС подняли всего на 2%, остальные ставки как были так и остались - 0% и 10%. 3.Слабый рубль сейчас как никогда кстати - это дает возможность наполнять бюджет рублями стремительно. (это азы экономики) 4.Неграмотным типо журналюгам, надо быть как-то более вменяемым.
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Ратникова Юлия
Ратникова Юлия
Поваров Руслан, А при прошлом "обвале рубля" истерики, такие же как и ты, прогорели со своими телевизорами. Если не соображаешь ничего - не комментируй.
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Азы экономики )))))))) Как же американцам и европейцам не повезло с их долларами и евро )))))))))))
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