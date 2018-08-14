Наближається катастрофа: затятий кримнашист забив на сполох

Проросійський блогер Олександр Горний заявив, що РФ надовго запам'ятає 2018 рік, оскільки він став початком економічної катастрофи.

"Хмари згущуються навколо Росії і росіяни, відірвавшись від телевізорів, побігли до холодильників, заглядаючи по дорозі у свої напівпорожні гаманці", - написав він на "Ехо Москви".

Горний іронічно назвав прекрасною і оптимістичною картиною "зростання цін на паливо на 7-10%, збільшення ПДВ на 11%, збільшення пенсійного віку жінкам на 14,5%, чоловікам на 8,33% і катастрофічне зменшення курсу рубля за останні півроку на 22%".

"Якщо чесно, то є відчуття наближення катастрофи, і тільки наш уряд і Єдина Росія бадьорі та оптимістичні, що й зрозуміло", - додав він.

Блогер вважає, якщо зниження курсу рубля продовжиться такими ж темпами, це призведе до зниження споживчого попиту та "індексу оптимізму", а також до чергового зростання безробіття.

"Загалом, до Нового року не в кожного росіянина буде пляшка шампанського і салат Олів'є, зате реальна інфляція складе не менше 15%", - написав він.

"Росіяни поки розслаблені, зараз пік туристичного сезону, і багато хто у відпустках, коли не хочеться думати, але скоро вересень, єдиний день голосування і, напевно, вже пора вмикати мізки й обов'язково йти на вибори", - підсумував Горний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна визнали, що санкції США "зламають" Росію. Так, через анонс нових санкцій США в країні вже кілька днів обвалюється фінансовий ринок.