ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Пора відкликати!" У Путіна зухвало образили українську делегацію в ПАРЄ

3.4тЧитати матеріал російською

Російський сенатор Олексій Пушков цинічно заявив, що українській делегації нібито немає місця в ПАРЄ після повернення туди російських дипломатів.

Зокрема, він з іронією відповів на реакцію українського МЗС. "Довіру відкликали, посла відкликали, пора відкликати делегацію", – написав він у своєму Twitter.

При цьому Пушков дорікнув ПАРЄ в тому, що вона нібито раніше йшла на поступки Україні.

Новини
Повернення Росії в ПАРЄ: українці розповіли, яких кроків очікують від влади

ПАРЄ

ПАРЄ

УНН

"Сталося страшне: Рада Європи, за словами глави МЗС України, "втратила довіру Києва"! Більш того – занепавла. Тобто, коли ПАРЄ підмахувала одній за одною українським резолюціям, занепаду не було. І раптом настав" – написав Пушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
25
11
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да нехрен там делать нужно от туда выходить и начинать строить атомную бомбу по тому как договор нарушили все кто его подписал и Украина имеет право в одностороннем порядке вернуть себе ядерный статут и ничего ни если ни рашка не смогут сделать на Украине АЭС и если с ними что ни будь случиться не станет ни рашки ни ес)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Иван Васильевич
Иван Васильевич
Артеллерист Моня, ты не прав. Нельзя давать ружья дикарям, дерущимся палками.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие отозвали посла . Теперь в ПАСЕ некому чистить туалеты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Xозяин Xoxлов, иди почисти, твоё любимое занятие
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
CARGO 100
CARGO 100
"Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию" ... Вагоны Укрзалізниці стоят на запасном пути ... и паровоз тоже.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3

Блоги / думки

ads pixel