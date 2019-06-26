"Пора відкликати!" У Путіна зухвало образили українську делегацію в ПАРЄ

Російський сенатор Олексій Пушков цинічно заявив, що українській делегації нібито немає місця в ПАРЄ після повернення туди російських дипломатів.

Зокрема, він з іронією відповів на реакцію українського МЗС. "Довіру відкликали, посла відкликали, пора відкликати делегацію", – написав він у своєму Twitter.

При цьому Пушков дорікнув ПАРЄ в тому, що вона нібито раніше йшла на поступки Україні.

ПАРЄ УНН

"Сталося страшне: Рада Європи, за словами глави МЗС України, "втратила довіру Києва"! Більш того – занепавла. Тобто, коли ПАРЄ підмахувала одній за одною українським резолюціям, занепаду не було. І раптом настав" – написав Пушков.

Сталося страшне: Рада Європи, за словами глави МЗС України, "втратив довіру Києва"! Більш того - прийшов в занепад. Тобто, коли ПАРЄ подмахівала одну за одною українські резолюції, занепаду не було. І раптом настав. Довіра відкликали, посла відкликали, пора відкликати делегацію ... - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL :

ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимиру Зеленському, парламенту і уряду.

Також для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.

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