"Пора відкликати!" У Путіна зухвало образили українську делегацію в ПАРЄ

Російський сенатор Олексій Пушков цинічно заявив, що українській делегації нібито немає місця в ПАРЄ після повернення туди російських дипломатів.
Зокрема, він з іронією відповів на реакцію українського МЗС. "Довіру відкликали, посла відкликали, пора відкликати делегацію", – написав він у своєму Twitter.
При цьому Пушков дорікнув ПАРЄ в тому, що вона нібито раніше йшла на поступки Україні.
ПАРЄ
УНН
"Сталося страшне: Рада Європи, за словами глави МЗС України, "втратила довіру Києва"! Більш того – занепавла. Тобто, коли ПАРЄ підмахувала одній за одною українським резолюціям, занепаду не було. І раптом настав" – написав Пушков.
Сталося страшне: Рада Європи, за словами глави МЗС України, "втратив довіру Києва"! Більш того - прийшов в занепад. Тобто, коли ПАРЄ подмахівала одну за одною українські резолюції, занепаду не було. І раптом настав. Довіра відкликали, посла відкликали, пора відкликати делегацію ...- Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL :
ПАРЄ прийняла резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії. Протягом 24 годин російська делегація зможе працювати в залі так само, як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, які пов'язані з її повноваженнями.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимиру Зеленському, парламенту і уряду.
Також для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.
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