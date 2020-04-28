Популярний лоукостер оголосив про відновлення польотів із 1 травня: які напрями відкриються першими

Європейський лоукостер Wizz Air відновить польоти із Лондона та Відня до деяких європейських міст, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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Відбудеться це уже з 1 травня, повідомляє Independent. Загалом планується запустити рейси за 20 напрямками.

Так, із Лондона літаки авіакомпанії здійснюватимуть польоти до Лісабону в Португалії, Будапешта в Угорщині, Братислави у Словаччині й Белграда у Сербії.

Попередній продаж квитків доступний на рейси до ізраїльського Тель-Авіва, словацького Кошице та восьми міст у Румунії, окрім столиці країни Бухареста. Також Wizz Air відновлює маршрут до курортного іспанського острова Тенеріфе.

За словами заступника гендиректора авіакомпанії Стівена Джонса, перельоти здійснюватися і з Відня – у Мілан і Валенсію. Зауважимо, що до України рейсів поки не заплановано.

"В рамках заходів щодо захисту здоров'я клієнтів та екіпажу, протягом усього польоту бортпровідникам потрібно буде носити маски та рукавички, і роздавати засоби індивідуального захисту кожному пасажиру . Закупівлі на борту рекомендується здійснювати безконтактною оплатою, щоб мінімізувати фізичний контакт", – коментують у компанії.

Також зазначається, що Wizz Air продовжить дотримуватися суворого щоденного графіку прибирання, водночас кожен літак будуть дезінфікувати відповідно до офіційних рекомендацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу у світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Про низку нововведень вже оголосили у Німеччині.