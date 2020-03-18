Популярний курорт назвали осередком поширення коронавірусу

Туристи з усієї Європи могли заразитися коронавірусом на австрійському гірськолижному курорті Ішгль.

Як повідомила німецька газета Der Spiegel, багато заражених у скандинавських країнах і Німеччині відвідували цей курорт. Видання відзначило, що коронавірусом також був заражений бармен закладу "Кітцлох", і багато європейських туристів заразилися саме там.

Крім того, підйомники і бари на курорті працювали аж до минулих вихідних, незважаючи на велику кількість тих, що заразилися. Місцеві видання звинуватили працівників туристичної сфери у бажанні отримати якомога більше вигоди, незважаючи на загрозу здоров'ю людей, а регіональну владу – у бездіяльності. Однак мер Ішгля ці звинувачення заперечує і стверджує, що всі заходи були прийняті вчасно.

Ішгль назвали осередком поширення коронавірусу

Нагадаємо, раніше керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін заявив, що носіїв коронавірусу COVID-19 в Україні може бути в рази більше, ніж про це говорять офіційні дані. Разом з тим, пандемія може закінчитися вже в квітні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!