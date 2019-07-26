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Поплатилася за Україну: Росію показово "обламали" в Європі

13.3т Читати матеріал російською

Румунія заблокувала постачання Сербії російських танків і БТР через антиросійські санкції, введені Європейським Союзом у відповідь на агресію Кремля в Україні.

Про це з посиланням на МЗС Румунії повідомляє ТАСС.

Відзначається, що влада країни відмовилася видавати дозвіл на транзит по Дунаю транспорту з російськими озброєннями – танками Т-72Б3 та бронемашинами БДРМ-2. За даними румунського телеканалу Digi 24, 60 одиниць техніки було конфісковано.

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В ЄС затримали російські танки

В ЄС затримали російські танки

"Для видачі транзитної ліцензії на перевезення військових матеріалів (відповідно до закону, ліцензія може бути видана тільки румунському оператору) необхідно виконання ряду умов", – розповіли в румунському МЗС.

У дипломатичному відомстві пояснили, що одна з них полягає в тому, що румунські оператори надають послуги на основі транзитної ліцензії, яка забороняє їм прямо або побічно відповідати інтересам фізичної або юридичної особи, установи або організації з РФ або призначатися для використання в РФ.

Це виходить з рішення 2014/512/PESC Ради ЄС про обмежувальні заходи з урахуванням дій РФ із дестабілізації становища в Україні.

"Ця умова не була виконана в даній ситуації, так що відповідна ліцензія не могла бути надана компетентною румунською владою", – резюмували в МЗС Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Латвії заблокувала сайт Baltnews.lv, який належить МІА "Россия сегодня", заявивши про його загрозу суверенітету України

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Румунія
Теги
санкции Росія Новини Росії Європейський Союз
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А за штурвалами сидели танкисты буряты?
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Бронетехнику конечно вернут и доставят в Сербию. Да и техника эта вообще-то уже сербская. Тут другое. Xoxлы, вы сравните масштабы и возможности. Украина 45 танков Таиланду поставляла лет десять, после этого на Оплоте можно окончательно поставить крест. Россия разом по контракту отправляет покупателю 30 новых танков и 30 бронетранспортёров, строго выполняя свои обязательства. Вот так.
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Кор Павел
Кор Павел
H Ya, до не давних пор вы были братьями. Но братья оборзели, теперь все по мировым ценам. Рыночные отношения
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Кор Павел
Кор Павел
H Ya, ну это, мулачек, тебя не косается. Вы же терпите встав себе на яйца экономики покупая у ЕС нефть и газ по завышенные ценам и покупая уголь в ЮАР. И мы ремешок поддтянем, не в первой
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Таким силосом только свидомьё и кормят. Цыгане по природе наврали, а свидомьё по природе подхватили. Страна перепуганных идиотов.
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H Ya
H Ya
Кокорин Виктор, ох ты ж как ты их мощно разоблачил во лжи. Иди быстрее на тв.
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