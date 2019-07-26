Поплатилася за Україну: Росію показово "обламали" в Європі

Румунія заблокувала постачання Сербії російських танків і БТР через антиросійські санкції, введені Європейським Союзом у відповідь на агресію Кремля в Україні.

Про це з посиланням на МЗС Румунії повідомляє ТАСС.

Відзначається, що влада країни відмовилася видавати дозвіл на транзит по Дунаю транспорту з російськими озброєннями – танками Т-72Б3 та бронемашинами БДРМ-2. За даними румунського телеканалу Digi 24, 60 одиниць техніки було конфісковано.

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"Для видачі транзитної ліцензії на перевезення військових матеріалів (відповідно до закону, ліцензія може бути видана тільки румунському оператору) необхідно виконання ряду умов", – розповіли в румунському МЗС.

У дипломатичному відомстві пояснили, що одна з них полягає в тому, що румунські оператори надають послуги на основі транзитної ліцензії, яка забороняє їм прямо або побічно відповідати інтересам фізичної або юридичної особи, установи або організації з РФ або призначатися для використання в РФ.

Це виходить з рішення 2014/512/PESC Ради ЄС про обмежувальні заходи з урахуванням дій РФ із дестабілізації становища в Україні.

"Ця умова не була виконана в даній ситуації, так що відповідна ліцензія не могла бути надана компетентною румунською владою", – резюмували в МЗС Румунії.

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