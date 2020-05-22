Попіл піднявся на 4,5 км: в Італії прокинувся вулкан Етна. Вражаючі фото і відео

На італійському острові Сицилія вулкан Етна викинув стовп попелу на висоту 4,5 км.

Як повідомляє агентство ANSA, в ніч із 21 на 22 травня сейсмологи зафіксували активність у Новому південно-східному кратері. Викид попелу тривав близько трьох годин, а після хмара розсіялася на південний захід.

"Амплітуда вулканічного тремтіння зменшується і становить наразі середні значення. Джерело тремору розташоване в районі Нового південно-східного кратера на середній глибині 2,8 км над рівнем моря", – повідомили сейсмологи.

Інциденту присвоїли помаранчевий код авіаційної небезпеки, оскільки навіть вулканічні частки можуть викликати загоряння двигуна літака. Однак роботу найближчих аеропортів не зупинено.

В Італії прокинувся вулкан Етна ANSA

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коли вулкан Етна прокидався в 2019 році, то влада вирішила закрити два сектори над аеропортом Катанії.