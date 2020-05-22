Попіл піднявся на 4,5 км: в Італії прокинувся вулкан Етна. Вражаючі фото і відео
На італійському острові Сицилія вулкан Етна викинув стовп попелу на висоту 4,5 км.
Як повідомляє агентство ANSA, в ніч із 21 на 22 травня сейсмологи зафіксували активність у Новому південно-східному кратері. Викид попелу тривав близько трьох годин, а після хмара розсіялася на південний захід.
"Амплітуда вулканічного тремтіння зменшується і становить наразі середні значення. Джерело тремору розташоване в районі Нового південно-східного кратера на середній глибині 2,8 км над рівнем моря", – повідомили сейсмологи.
Інциденту присвоїли помаранчевий код авіаційної небезпеки, оскільки навіть вулканічні частки можуть викликати загоряння двигуна літака. Однак роботу найближчих аеропортів не зупинено.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коли вулкан Етна прокидався в 2019 році, то влада вирішила закрити два сектори над аеропортом Катанії.