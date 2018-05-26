Попереду "пробуксовка": Росії напророкували проблеми через Путіна

У наступні шість років президентства Володимира Путіна на Росію чекає "пробуксовка" економіки і посилення "залізної завіси" з іншими країнами.

Для того, щоб відвернути увагу населення від внутрішніх проблем, влада використовуватиме переможну риторику без реальних результатів. Таку точку зору висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в своєму блозі на OBOZREVATEL.

"Економіка буде постійною темою для розмов, і ми там будемо мати постійну пробуксовку. За останні 10 років середній темп зростання економіки був менше 1%, що, звичайно, нікуди не годиться. Але навряд чи він істотно посилитися до тих пір, поки влада знаходиться в рамці ціннісних установок Володимира Путіна", - написав він.

Також, на думку політолога, Росія буде продовжувати агресію в Україні.

"Не чекаю якихось зовнішньополітичних авантюр, але і відступу теж не чекаю. В Україні триватиме те ж саме, що і зараз. Буде уповільнений і постійно тліючий конфлікт. Тиск на Україну не ослабне через будь-які можливі і доступні способи", - написав Орєшкін .

Як писав OBOZREVATEL, в мережі помітили черговий прийом команди президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, на спільному фото низькорослий російський президент раптом постав таким же високим, як і глава Франції Еммануель Макрон.