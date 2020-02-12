Попередні вибори в США: Байден показав провальні результати

Джо Байден провалив два перших голосування представників Демократичної партії за кандидата в президенти США, які призначені на 3 листопада. Тепер він має боротися за виживання, щоб виправити ситуацію.

Колишній віце-президент США, кавалер українського Ордена Свободи і "один з головних друзів України" за Барака Обами спершу показав погані результати на голосуванні демократів в Айові (четверте місце), а потім і в Нью-Гемпширі (п'яте місце), хоча за опитуваннями у нього були високі шанси, пише "Європейська правда".

Джо Байден dailysunpost.com

В обох штатах Байден конкурував з колишнім мером Саус-Бенд Пітом Бутеджеджом і сенатором зі штату Вермонт Берні Сандерсом. Останній став фаворитом на національному рівні, він обійшов Байдена на 8 процентних пунктів.

"Протягом місяців Байден переконував виборців, що він – єдиний, хто здатний виграти у чинного президента. Така стратегія виглядала цілком виправданою. Опитування Edison Research, проведений на кокусах в Айові, показав: 62% виборців Демпартії вимагають номінанта, який виграє у Трампа. І тільки 36% голосують за того кандидата, чиї погляди сходяться з їхніми. Через це вся його кампанія зосередилася єдиному опоненті – Трампі, а своїх партійних конкурентів він ігнорував", – пише видання.

Програші в Айові і Нью-Гемпширі зруйнували головний аргумент кампанії колишнього віце-президента США.

Як зазначає видання, це ще не означає, що гонка для Байдена завершена. Але тепер йому доведеться боротися за виживання, і боротьба ця буде жорсткою. Однією з головних проблем для кандидата стануть "невірні виборці", які схильні сумніватися і змінювати свої вподобання. І в цьому він сильно програє Сандерсу, у якого сильне електоральне ядро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-американський публіцист, вчений і глава Фонду Литвиненко Олександр Гольдфарб вважає, що у Трампа високі шанси на переобрання президентом США.

Праймеріз Демократичної партії стартували 3 лютого ( всі кандидати ). Вибори президента США призначені на 3 листопада 2020 року.

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