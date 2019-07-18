І гадки не має! Журналісти назвали справу, яка зруйнувала міф про всесильного Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін любить позиціонувати себе як людина, яка в деталях знає кожен куточок своєї країни, проте, це більше "піар", ніж реальний стан справ.

Така думка висловлюється в статті чеського журналіста Карела Свободи на info.cz.

"Він дійсно розуміння не мав про арешт журналіста (скандального кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова. — Ред.) і пред'явлені йому звинувачення в торгівлі наркотиками, як і про інші подібні справи. Ця історія виявилася поза полем його зору. Тільки коли протести вже вийшли за рамки допустимого, президентська адміністрація і сам Путін звернули увагу на цю справу. Тому навіть російський президент не може знати всього, та й не зацікавлений у цьому", — пише він.

Іван Голунь КП

Журналіст вважає, що ця справа зруйнувала міф про всесильного Путіна.

"Так, коли Путін каже про безліч справ, про які він і гадки не має, йому можна вірити. Система, яку він створив разом зі своїми соратниками, дійсно працює так, що подібні деталі її зовсім не цікавлять. І якщо в якійсь сфері все спокійно, і ситуація не порушує систему правління в Росії, то й причин копатися у деталях просто немає. Але проблема в тому, що ця система відносної вільності в рамках довірених повноважень може в деяких випадках, таких як справа Голунова, Нємцова та й інших, вийти з-під контролю і спрацювати контрпродуктивно. Але і це є системним проявом режиму. Адже важко очікувати від людей, що вони безпомилково зуміють вгадати, скільки допустимо вкрасти, і як успішно вислужитися перед начальством", — підсумовує Свобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня затримали скандального кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова. Журналіста звинувачували в "замаху на збут наркотиків" і нібито виявили в його квартирі "нарколабораторію". Через це в Москві почалися поодинокі пікети під стінами МВС.

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