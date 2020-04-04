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4 квітня • оновлено в 23:21
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Понад 6 тисяч: у Франції з в'язниць масово випускають ув'язнених

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У Франції через епідемію коронавірусу звільнили 6266 ув'язнених.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на джерело в міністерстві юстиції країни, передає DW. Зазначається, що це майже 10% осіб, які утримувалися в установах відбування покарання. На звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.

Відповідне рішення було ухвалене 23 березня між представниками міністерства і профспілками тюремних наглядачів з метою зменшення скупчення людей у в'язницях.

Із французьких тюрем звільнили понад 6 тис в'язнів

Із французьких тюрем звільнили понад 6 тис в'язнів

ІноЗМі

Зазначається, що звільняються ті, у кого закінчується термін позбавлення волі або є проблеми зі здоров'ям. Кількість ув'язнених зменшується ще й тому, що на тлі епідемії юридичний апарат працює повільно, а людей до тюрем надходить менше.

Станом на 1 квітня у 188 французьких в'язницях утримувалися 66309 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американського репера Tekashi 6ix9ine звільнили з в'язниці через пандемію коронавірусу. Залишок терміну він відсидить у своїй оселі.

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Автор
Марина Погорілко
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