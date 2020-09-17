Понад 200 голих ув'язнених втекли з в'язниці в Уганді

Більше 200 голих в'язнів подолали охорону і втекли з в'язниці в Уганді (Східна Африка). Вони скинули характерну жовту уніформу, яка дозволяє легко їх виявити.

Під час інциденту сталася перестрілка з правоохоронцями, в результаті загинули щонайменше три людини – солдат і двоє з 219 втікачів, повідомляє Daily Mail.

Втеклі в'язні є злісними злочинцями, які були ув'язнені за злочини, пов'язані з крадіжкою худоби в регіоні. Влада попередила місцевих жителів, що втікачі можуть зробити набіг на будинки в пошуках одягу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Ангарську, Іркутська область Росії, в колонії №15 ув'язнені влаштували бунт і напали на співробітників установи. Також на території в'язниці сталася пожежа.