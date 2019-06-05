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Помста за Україну: ЄС вдарить по Росії новими санкціями

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Постійні представники країн ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії через незаконну анексію Криму в 2014 році до 23 червня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайоме з ситуацією джерело. Так, у разі ухвалення остаточного рішення обмежувальні заходи продовжать діяти ще рік.

"Дипломати ЄС схвалили продовження санкцій відносно РФ у зв'язку з анексією Криму", – сказано в повідомленні.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

novorosinform.org

Раніше пропозицію державам-членам Євросоюзу продовжити антиросійські санкції висунула високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. "ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя", – заявила вона.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

Lenta.UA

Відзначимо, термін дії санкцій закінчується 23 червня, проте 17 червня на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі, імовірно, він буде продовжений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Європейська комісія в четвер, 20 червня, має намір продовжити дію санкцій проти Російської Федерації. У список планують додати осіб, причетних до видачі російських паспортів на Донбасі.

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CARGO 100
CARGO 100
"ЕС ударит по России новыми санкциями ..." Ну это уже полный тупизм под кастрюлями ... Рагули, вы реально селяне! Ну какие же они "новые", если их продляют?
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леня зе
леня зе
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.полюбэ любая газета будет цитировать"""" источник""""
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