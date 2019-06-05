Помста за Україну: ЄС вдарить по Росії новими санкціями

Постійні представники країн ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії через незаконну анексію Криму в 2014 році до 23 червня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на знайоме з ситуацією джерело. Так, у разі ухвалення остаточного рішення обмежувальні заходи продовжать діяти ще рік.

"Дипломати ЄС схвалили продовження санкцій відносно РФ у зв'язку з анексією Криму", – сказано в повідомленні.

Санкції проти Росії novorosinform.org

Раніше пропозицію державам-членам Євросоюзу продовжити антиросійські санкції висунула високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні. "ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя", – заявила вона.

Федеріка Могеріні Lenta.UA

Відзначимо, термін дії санкцій закінчується 23 червня, проте 17 червня на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі, імовірно, він буде продовжений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Європейська комісія в четвер, 20 червня, має намір продовжити дію санкцій проти Російської Федерації. У список планують додати осіб, причетних до видачі російських паспортів на Донбасі.

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