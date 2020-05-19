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19 травня • оновлено в 08:07
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Помре понад 1 млн: у США дали невтішний прогноз на пандемію COVID-19

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Коронавірус (COVID-19) більш небезпечний і смертоносний для людей, ніж грип. Якщо хворобу не зупинити, то кількість летальних випадків може значно зрости.

Такого висновку дійшли вчені Вашингтонського університету (США). Вони закликали почати рішучу боротьбу з коронавірусом, поки кількість смертей не стала катастрофічною.

Дослідження показало, що рівень смертності в США серед людей, хворих на COVID-19 і тих, хто має симптоми захворювання, становить 1,3%. Водночас відсоток захворювання на сезонний грип всього 0,1%.

COVID-19 в США

COVID-19 в США

За прогнозом учених, якщо до кінця 2020 року в Штатах захворіє стільки ж людей, скільки на грип під час епідемії 2018-19 років (35,5 мільйона осіб), то наслідки будуть жахливими. За даними дослідження, від COVID-19 може померти майже 500 тисяч осіб.

Вчені підкреслили, що новий коронавірус більш заразний, ніж грип. Аналіз статистики показав, що за рік заразитися можуть щонайменше 20% американців, а число летальних випадків може досягти від 350 тисяч до 1,2 мільйона.

Статистика заснована на даних про захворюваність і випадків смерті заражених коронавірусом у 116 округах у 33 штатах Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США випробували вакцину від COVID-19 на людях.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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