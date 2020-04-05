Помре багато людей: Трамп анонсував "важкий тиждень" у США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі тижні стануть найважчими для країни через стрімке поширення коронавірусу.

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Американський лідер пообіцяв захистити громадян будь-якою ціною, але підкреслив, що не хоче затягувати карантинні заходи в країні. Про це він сказав на своїй пресконференції 4 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Схоже, гряде найважчий тиждень – цей або наступний. На жаль, помре багато людей. Але набагато менше, ніж було б, якби ми не вжили необхідних заходів. Але люди будуть вмирати", – сказав Трамп.

Дональд Трамп

За словами глави США, влада не збирається залишати без підтримки найпостраждаліші регіони.

"Ми перевернемо небо і землю, щоб захистити наш великий американський народ", – пообіцяв він.

Президент додав, що незабаром у Нью-Йорк, який став епіцентром епідемії в країні, будуть відправлені тисячі військових фахівців – медсестри, лікарі тощо.

"Ми забезпечимо військову підтримку", – підсумував Трамп.

Зазначимо, що станом на ранок 5 квітня в США зафіксовано понад 300 тисяч випадків зараження коронавірусом, водночас загальна кількість летальних випадків від COVID-19 становить більше 7000.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 - The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус може передаватися повітряно-крапельним шляхом не тільки при кашлі або чханні, але навіть під час розмови або в процесі дихання. Такими висновками з робочою групою адміністрації президента США Дональда Трампа поділилася наукова комісія.

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