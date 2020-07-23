Помпео звинуватив СРСР у півстолітній окупації Прибалтики

Борис Бондар Світ 21:40, 23.07.2020 Оновлено: 22:05, 23.07.2020

У 1940 році Радянський Союз примусово і незаконно анексував Естонію, Латвію і Литву.

Про це в своєму Twitter написав держсекретар США Майк Помпео. Він наголосив, що дружба США і країн Балтії зміцнилася "після їх звільнення в 1991 році завдяки спільним демократичним цінностям і альянсу НАТО".

"Протягом п'яти десятиліть радянської окупації Сполучені Штати не переставали визнавати суверенітет країн Балтії і відстоювати їхню свободу", – написав Помпео.

У своєму зверненні держсекретар США також заявив, що Америка і донині вірна принципам суверенітету, сформульованим у декларації Уеллеса, підписаній у 1940 році.

Помпео звинуватив СРСР в анексії країн Прибалтики
(Twitter Майка Помпео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео раніше закликав Європу більш серйозно ставитися до своєї безпеки, зокрема до погроз із боку Росії.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Кодло у власти: пришли лживые и аморальные люди

Голлівудський актор Джеймс Белуші став "конопляним" фермером

Джерело в ЗСУ пояснило казус зі списками військових-учасників Революції Гідності

З ДБР звільнили слідчого, який заявив про відсутність складу злочину у справах Порошенка

На Дніпропетровщині попрощалися з розвідником, загиблим в засідці під Зайцевим