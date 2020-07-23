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Помпео звинуватив СРСР у півстолітній окупації Прибалтики

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Помпео заявив про 50 років радянської окупації Прибалтики

Помпео заявив про 50 років радянської окупації Прибалтики.

У 1940 році Радянський Союз примусово і незаконно анексував Естонію, Латвію і Литву.

Про це в своєму Twitter написав держсекретар США Майк Помпео. Він наголосив, що дружба США і країн Балтії зміцнилася "після їх звільнення в 1991 році завдяки спільним демократичним цінностям і альянсу НАТО".

"Протягом п'яти десятиліть радянської окупації Сполучені Штати не переставали визнавати суверенітет країн Балтії і відстоювати їхню свободу", – написав Помпео.

У своєму зверненні держсекретар США також заявив, що Америка і донині вірна принципам суверенітету, сформульованим у декларації Уеллеса, підписаній у 1940 році.

Помпео звинуватив СРСР в анексії країн Прибалтики

Помпео звинуватив СРСР в анексії країн Прибалтики (Twitter Майка Помпео)

Як повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео раніше закликав Європу більш серйозно ставитися до своєї безпеки, зокрема до погроз із боку Росії.

СШАМайк Помпео
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