Помпео раптово зібрався в Україну: розкрито мету і програма

Державний секретар США Майкл Помпео відвідає Україну на поточному тижні, щоб продемонструвати підтримку Києву з боку Вашингтона.

Свій приїзд він підтвердив на сторінці в Twitter, озвучивши маршрут. "В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південній Азії", – написав він.

На сайті Держдепу уточнили, що Помпео планує провести 3 січня в Києві і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Як уточнює агентство Bloomberg, візит Помпео покликаний показати, що "політикою Вашингтона щодо Києва керує саме держсекретар, а не адвокат Трампа Рудольф Джуліані".

Помпео стане найбільш високопоставленим чиновником адміністрації США, який відвідає Україну після того, як липнева розмова Трампа і Зеленського переросла у скандал з імпічментом лідера США.

Excited to travel to Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and Cyprus in the new year to meet with counterparts and affirm US priorities across #Europe and South Central Asia.