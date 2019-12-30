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30 грудня • оновлено в 16:52
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Помпео раптово зібрався в Україну: розкрито мету і програма

4.1т
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Державний секретар США Майкл Помпео відвідає Україну на поточному тижні, щоб продемонструвати підтримку Києву з боку Вашингтона.

Свій приїзд він підтвердив на сторінці в Twitter, озвучивши маршрут. "В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр у новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південній Азії", – написав він.

На сайті Держдепу уточнили, що Помпео планує провести 3 січня в Києві і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

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Помпео зібрався в Україну: розкрита мета

Помпео зібрався в Україну: розкрита мета

Известия

Як уточнює агентство Bloomberg, візит Помпео покликаний показати, що "політикою Вашингтона щодо Києва керує саме держсекретар, а не адвокат Трампа Рудольф Джуліані".

Помпео стане найбільш високопоставленим чиновником адміністрації США, який відвідає Україну після того, як липнева розмова Трампа і Зеленського переросла у скандал з імпічментом лідера США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джуліані провів в Україні три дні на початку грудня і встиг зустрітися з багатьма чиновниками.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Андрій Загороднюк Вадим Пристайко Володимир Зеленський Рудольф Джуліані Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
помпео пособник агента трампа
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Барин едет, барин едет
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