Помпео пригрозив Росії "високою ціною" за змову з талібами

Росія надзвичайно дорого заплатить за можливі виплати ісламістському руху "Талібан" і його союзникам в Афганістані за вбивства американських солдатів.

Як заявив в інтерв’ю Радіо Свобода державний секретар США Майк Помпео, цю думку він доніс до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Якщо Росія пропонує гроші за вбивство американців або, якщо вже на те пішло, інших громадян Заходу, за це доведеться заплатити надзвичайно дорого", – підкреслив Помпео.

Він зазначив, що американські військові також обговорювали цю ситуацію з російським військовим керівництвом.

"Ми не потерпимо нічого такого", – додав держсекретар США.

За його словами, США знають, що Росія озброювала "Талібан" у минулому, а сьогодні їх продовжують озброювати іранці.

"Ці факти ми знаємо. Ми пояснили їм, на що ми очікуємо. І ми зробимо все необхідне, щоб захистити кожного американського солдата або, наприклад, кожного солдата з Чехії чи будь-якої іншої країни, яка бере участь в операції "Рішуча підтримка", щоб вони були в безпеці", – сказав Помпео.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час допитів захоплених афганських бойовиків американська розвідка з'ясувала, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, включно зі США.