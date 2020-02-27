Помпео потужно підтримав Україну та пригрозив Путіну через Крим

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео заявив, що його країна, як і раніше, вважає анексований Росією Крим тільки українським, і закликав РФ припинити окупацію півострова.

Відповідну заяву він зробив до шостих роковин цих подій в Україні. Її оприлюднив Державний департамент США.

"Сполучені Штати підтверджують: Крим – це Україна. Як підкреслено в нашій Кримській декларації в липні 2018 року, США ніколи не визнають претензій РФ на суверенітет над півостровом. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму", – сказав Помпео.

Помпео пригрозив Путіну через анексію українського Криму

Він також зазначив, що окупація Криму та посилення мілітаризації півострова "є загрозою для загальної безпеки", а утиски владою країни-агресорки прав і свобод жителів Криму неприпустимі.

Помпео нагадав про те, що кримські татари на півострові продовжують зазнавати переслідувань і невиправданих набігів на свої будинки та мечеті. Водночас окупаційна влада залякує їх, а також обмежує проведення культурно-мистецьких заходів та криміналізує Меджліс. До того ж, порушуючи міжнародне право, РФ примусово мобілізувала майже 20 тис. кримчан.

"Росія кинула за ґрати понад 80 осіб із Криму, зокрема представників кримськотатарської громади. Деякі з них зазнали тортур за мирне протистояння окупації. США закликають Росію звільнити всіх українців, яких вона неправомірно ув’язнила за мирне інакомислення, а також припинити порушення фундаментальних свобод у Криму", – перелічив злочини РФ глава Держдепу США.

За його словами, упродовж шести років Росія намагається брехнею та за допомогою поширення дезінформації легітимізувати анексію, однак ці зусилля приречені на провал.

"Світ ніколи не забуде російського вторгнення в Україну, яке триває. США засуджують незаконні дії Росії в Криму, її агресію проти України на Донбасі, і зберігатиме чинними санкції проти РФ, поки вона не поверне Крим під контроль України та повністю не виконає свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей", – потужно заявив Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний секретар США Майк Помпео пригрозив, що Росія отримає відповідь, якщо вирішить втрутитися у проведення американських виборів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!