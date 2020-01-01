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1 січня • оновлено в 22:15
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Помпео екстрено скасував візит в Україну: причина

9.6т
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Державний секретар США Майк Помпео скасував закордонний тур, в рамках якого планував візит в Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

Як повідомляє НВ, тур відкладений на невизначений термін.

Причини перенесення поїздки наразі невідомі, але таке рішення може бути пов'язано з атакою на американське посольство Іраку. Як відомо, сотні демонстрантів спробували взяти його штурмом.

Майк Помпео

Майк Помпео

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Помпео звинуватив Лаврова в гучній брехні після зустрічі з Трампом

Як повідомляв OBOZREVATEL, візит Помпео в Україну планувався на поточному тижні з метою продемонструвати підтримку Києву з боку Вашингтона.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Майк Помпео
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Промянул, сви-домитый гадюшник.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Он забыл морковку,которую Трамп всем в сра-ку сувал,а клоун Зе съест.
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