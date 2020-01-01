Помпео екстрено скасував візит в Україну: причина

Державний секретар США Майк Помпео скасував закордонний тур, в рамках якого планував візит в Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

Як повідомляє НВ, тур відкладений на невизначений термін.

Причини перенесення поїздки наразі невідомі, але таке рішення може бути пов'язано з атакою на американське посольство Іраку. Як відомо, сотні демонстрантів спробували взяти його штурмом.

Майк Помпео РІА

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Як повідомляв OBOZREVATEL, візит Помпео в Україну планувався на поточному тижні з метою продемонструвати підтримку Києву з боку Вашингтона.

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