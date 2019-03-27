Помпео анонсував нові санкції НАТО проти Росії через Україну

Найближчим часом НАТО може прийняти рішення про нові санкції відносно Росії за агресію проти України.

Про це повідомив держсекретар США Майкл Помпео на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.

"Я сподіваюся, що на наступному тижні [3-4 квітня], коли у Вашингтоні будуть знаходитися наші колеги з НАТО, нам вдасться оголосити про нову серію дій, які ми зробимо спільно, щоб дати відсіч тому, чим Росія займається в Криму і Азовському морі, в регіоні", — заявив Помпео.

При цьому він підкреслив, що США не визнають анексію Росією Криму.

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канада разом з США і країнами ЄС посилили санкції відносно Росії через агресію проти України. Заходи також повинні торкнуться окупантів Донбасу і Криму.

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