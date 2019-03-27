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Помпео анонсував нові санкції НАТО проти Росії через Україну

1.2тЧитати матеріал російською

Найближчим часом НАТО може прийняти рішення про нові санкції відносно Росії за агресію проти України.

Про це повідомив держсекретар США Майкл Помпео на слуханнях в комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.

"Я сподіваюся, що на наступному тижні [3-4 квітня], коли у Вашингтоні будуть знаходитися наші колеги з НАТО, нам вдасться оголосити про нову серію дій, які ми зробимо спільно, щоб дати відсіч тому, чим Росія займається в Криму і Азовському морі, в регіоні", — заявив Помпео.

При цьому він підкреслив, що США не визнають анексію Росією Криму.

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Майк Помпео

Майк Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Канада разом з США і країнами ЄС посилили санкції відносно Росії через агресію проти України. Заходи також повинні торкнуться окупантів Донбасу і Криму.

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Майк Помпео
Місце
США
Теги
НАТОсанкции
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухим стоит ознакомится,что о них думают на самом деле.https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Die-Ukraine-vor-den-Praesidentschaftswahlen/forum-422698/comment/
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот правильная ссылка.https://www.heise.de/tp/features/Die-Ukraine-vor-den-Praesidentschaftswahlen-4347522.html
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Миша,скаклы заняты поиском конфетки в ведре с говном.Им не до твоих надежд.
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