"Помираючі ожили": стало відомо про хитрощі військових Ізраїлю при атаці терористів

Інформація про поранення військових Ізраїлю в результаті удару терористичної організації "Хезболла" 1 вересня була інсценована ЦАХАЛом.

Так, за даними "Мако" і Ynet, військовослужбовці країни провели операцію з доставки поранених до лікарні "Рамбам", щоб ввести в оману "Хезболлу".

ЦАХАЛ нібито заздалегідь готувався до можливої атаки "Хезболли" в прикордонному районі та тримав вертоліт для "доставки" поранених до лікарні.

Після атаки двоє військовослужбовців були "загримовані" за допомогою червоної фарби, що зображає кров, і забинтовані, після чого їх на носилках завантажили у вертоліт (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ynet

"Поранений" військовий Ynet

За евакуацією "поранених" спостерігали бойовики "Хезболли". Це дозволило терористичному угрупованню оголосити, що атака на військову базу в районі Авів була успішною.

"В ізраїльській армії, передбачаючи ці "переможні реляції", вирішили їм підіграти... Зрозуміло, сталося диво, і "помираючі" ожили", – зазначив у Facebook журналіст Макс Лур'є.

Водночас, лікарі лікарні "Рамбам" передали журналістам, що двоє військовослужбовців були виписані відразу ж після того, як їх оглянули лікарі. Вони не потребували медичної допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що безпілотники Ізраїлю 1 вересня скинули запальні бомби на території Лівану в прикордонному районі Ар Дов.

Ізраїль тиждень готувався до атаки на ліванському кордоні. Це сталося після того, як країну звинуватили в бомбардуванні військових об'єктів терористів в Іраку. У зв'язку з цим, військові перебували в стані підвищеної бойової готовності. Крім того, з боку "Хезболли" були попередження, що вони завдадуть серйозного удару.

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