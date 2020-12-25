Манафорт, якого засудили до семи з половиною років ув'язнення за податкове шахрайство і незаконний лобізм у інтересах оточення Віктора Януковича, тепер може вийти на свободу. У рішенні про помилування, підписаному американським президентом, йдеться про кричущі зловживання - але тількине з боку Манафорта, а з боку прокуратури, через що Манафорт пережив роки несправедливого ставлення до себе.

І це - чергова брехня Трампа. Манафорт повністю визнав свою провину - і, до речі, на відміну від інших соратників Трампа його засудили не за злочини, пов'язані із роботою на Путіна, а за злочини, пов'язані з роботою на Януковича. Вирок був відносно м'який - якщо розуміти всі масштаби порушень з боку радника Трампа і Януковича. А у травні 2020 року Манафорт скористався пандемією, щоб опинитися вдома. Так, він перебував - до сьогоднішнього дня - під домашнім арештом, який, зрозуміло, зараховувався до загального терміну його тюремного ув'язнення. Така ось негуманність!

Чим ближчим є час відходу Трампа з Білого дому - і чим більшою мірою президент США переконується у нереалістичності свого плану утриматися при владі всупереч поразці на виборах - тим більшою мірою Трамп починає робити те, чого він бажає насправді, а не те, що він змушений був робити всі ці роки - тому що оглядався на конгрес, республіканський істеблішмент, власних радників і громадську думку.

Помилування таких одіозних персонажів, як Манафорт і Флінн. Відмова визнати причетність Росії до найбільшої кібератаки на американські інституції. Зволікання з новими санкціями проти Росії через причетність ФСБ до отруєння опозиціонера Олексія Навального. Ветування американського військового бюджету, у якому містяться статті про допомогу Україні і санкції проти “Північного потоку-2” - а це означає, що у Кремля з'являється додатковий час для завершення проекту. Того самого проекту, проти якого так запекло боровся Трамп. Або все ж таки не так запекло, як говорив?

Втім, тепер відповіді на це питання можна буде очікувати не тільки від самого Трампа, а й від Манафорта - не виключено, що тепер одіозний політтехнолог, як перед цим Флінн, приєднається до найближчого кола Трампа у Білому домі. А це означає, що найближчими тижнями на всіх нас чекає ще чимало неприємних різдвяних сюрпризів від Трампа.