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Помічника Путіна з ганьбою вигнали з Франції: що трапилося

9.4т Читати матеріал російською

Помічнику президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова заборонили залишитися у Франції після офіційної зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 12 липня.

Про це з посиланням на перевірені джерела пише The Insider. Відзначається, що його плани зірвалися через Міністерство закордонних справ Франції.

Так, Сурков хотів затриматися в Парижі ще на один день і купив квиток назад у Росію на 13 липня, однак зовнішньополітичне відомство настійно рекомендувало йому залишити територію країни ввечері 12 липня одразу після зустрічі.

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Владислав Сурков

Владислав Сурков

uralpolit.ru

Помічнику Путіна не залишалося нічого іншого, як підкоритися і полетіти на батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що телефонна розмова президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського відбулася з ініціативи Суркова, який усіма способами намагається утримати контроль над українським питанням у Кремлі.

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Особи
Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Франція
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Он вообще то под ""санкциями"",он по идее не мог туда прилететь априоре,выгнали бл. с позором,чепушилы.Вы должны были возмущаться,что его пустили туда да кто вас слушать будет.
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