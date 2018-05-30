Помічника Лукашенка спіймали на хабарі у $200 тис.

У Білорусі під час отримання хабара в $200 тисяч і вимагання було затримано помічника президента Олександра Лукашенка - інспектора по Гродненській області Сергія Ровнейко.

Як повідомив КДБ Білорусі в середу, 30 травня, оперативно-розшукові заходи були проведені за дорученням глави держави.

Відзначається, що в поле зору оперативників Ровнейко потрапив більше року тому в зв'язку з інформацією про непоодинокі факти отримання хабарів від різних осіб за вирішення питань, що входять в його компетенцію.

"З санкції глави держави проведено оперативно-розшукові заходи щодо документування протиправної діяльності посадової особи. При отриманні чергового хабара він затриманий з грошима в руках", - заявили в спецслужбі.

Відносно Ровнейко порушено кримінальну справу за статтею про одержання хабара посадовою особою в особливо великому розмірі. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. В даний час він знаходиться в СІЗО.

Ровнейко був призначений помічником президента Білорусі - головним інспектором по Гродненській області в червні 2015 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Київщині СБУ затримала на хабарі власного майора.