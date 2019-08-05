"Померлого" президента Туркменістану показали біля "Воріт пекла": що відбувається

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, про смерть якого раніше помилково заявили ЗМІ, з'явився на державному телебаченні в сюжеті про те, як він проводить відпустку.

Про це пише "Радіо Азатлик". У програмі "Ватан" 4 серпня показали, як Бердимухамедов активно відпочиває: їздить на велосипеді, на коні і стріляє з автоматичної зброї.

У репортажі президент також проїхався по пустелі Каракум, доїхавши до палаючого газового кратера Дарваза, більше відомого як "Ворота пекла".

Гурбангули Бердимухамедов ТАСС

Гурбангули Бердимухамедов Orient.tm

Зауважимо, це перша поява президента на ТБ за останні десять днів. Перед цим державні канали показали ролик про робочу нараду Бердимухамедова, щоб розвіяти чутки про його смерть. При цьому в сюжеті наполегливо вдавали, що нічого не трапилося і президент добровільно вийшов із відпустки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У неділю, 21 липня, ЗМІ заявили про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. На той момент його не бачили на публіці 15 днів.

Спецслужби країни всіляко приховували інформацію про стан здоров'я та місце перебування голови республіки.

Пізніше стало відомо, що Бердимухамедов не помер, а виїхав до Німеччини, де проходить лікування його мати.

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