За минулу добу, 27 червня, в трьох країнах світу зафіксували найбільшу кількість нових заражених на COVID-19 – Мексика (+4,4 тисячі), Болівія (+1,3 тисячі) і Гондурас (+1 тисяча). Всього в світі кількість заражених перевищила понад 10 млн осіб.

Найбільше хворих в США – 2,6 млн, Бразилія – 1,4 млн і Росія – 628 тисяч. Всього в світі від коронавірусу померло більше 500 тисяч осіб.

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Померло понад 500 тисяч осіб: статистика щодо COVID-19 на 28 червня. Оновлюється

Померло понад 500 тисяч осіб: статистика щодо COVID-19 на 28 червня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавируса:

COVID-19 в Україні заразилися 42 065 осіб. Померли 1 110 пацієнтів, одужали – 18 701.

Країнами-лідерами за кількістю летальних випадків залишаються США – 128 тисяч, Бразилія – 57 тисяч і Великобританія – 44 тисяч.

Епідеміолог попередив, що найближчим часом ситуація з COVID-19 в регіонах України стане неконтрольованою.

Померло понад 500 тисяч осіб: статистика щодо COVID-19 на 28 червня. Оновлюється

Померло понад 500 тисяч осіб: статистика щодо COVID-19 на 28 червня. Оновлюється

Головне за 28 червня:

02:06 – Країни Європи готові закрити окремі кордону в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

01:24 – У міністра оборони Сербії Олександра Вулін, яка 24 червня відвідував парад в Москві, виявили коронавірус. У Міністерстві оборони стверджують, що його протестували після госпіталізації одного з держсекретарів з позитивним тестом.

00:49 – Єгипет зняв багато карантинні обмеження і збирається відкривати регулярне і чартерне авіасполучення з 1-2 липня, в тому числі і до України.