Померли від голоду? В італійському будинку для літніх людей замкнули і кинули пацієнтів: загинули 9 осіб

У Солето 80 людей заразилися на коронавірус в будинку для літніх людей і дві доби залишалися без нагляду персоналу. Померло 9 осіб – влада не виключає, що причиною став голод і спрага, а не коронавірус.

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Як повідомляє La Repubblica, трагічний випадок стався в будинку для літніх людей La Fontantella di Soleto. З 87 осіб у 80 підтвердився коронавірус, а 9 з них загинули. Ускладнення дало їх загальний стан – пацієнти були зневоднені і слабкі, так як залишалися без їжі і води дві доби.

Справа в тому, що в приватному будинку для літніх людей весь персонал перестав працювати через карантин. В результаті майже сотня людей похилого віку залишилися без нагляду. Коли мер Солето Граціано Вантаджіато разом з медичним персоналом вирішив розібратися в ситуації і прибув на місце, то виявив жахливу картину. Деякі люди були не здатні самі поїсти і попити, а повні підноси стояли відразу біля їх ліжка – але дотягнутися старі не могли.

Італійський будинок престарілих

"Були люди, які не пили і не їли протягом двох днів. Люди похилого віку попросили у мене води і ліків. Тепер я з нетерпінням очікую звіти ASL про цих смертях, щоб зрозуміти, що що насправді сталося", – розповів мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес поширення коронавируса в Україні приблизно на 30 днів "спізнюється" від процесу поширення в Італії.

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