Померли понад 30 тисяч: коронавірус в Італії подолав нову психологічну позначку

Карина Бондаренко Світ 20:45, 8.05.2020 Оновлено: 20:54, 8.05.2020

В Італії від коронавірусу СOVID-19 померло понад 30 тисяч людей, протягом останньої доби зафіксовано 243 нових випадків.

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Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info. Італія стала другою країною в Європі, де кількість летальних випадків перевищила таку позначку.

Від коронавируса в Італії загинули понад 30 тисяч осіб

Станом на 8 травня, померла 30 201 особа (+243 за добу).

Всього в країні захворіли вже 217 185 осіб, 99 023 вилікувалися.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавіруса. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити щонайменше на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.

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