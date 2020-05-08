Померли понад 30 тисяч: коронавірус в Італії подолав нову психологічну позначку

В Італії від коронавірусу СOVID-19 померло понад 30 тисяч людей, протягом останньої доби зафіксовано 243 нових випадків.
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Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info. Італія стала другою країною в Європі, де кількість летальних випадків перевищила таку позначку.
Від коронавируса в Італії загинули понад 30 тисяч осіб
Станом на 8 травня, померла 30 201 особа (+243 за добу).
Всього в країні захворіли вже 217 185 осіб, 99 023 вилікувалися.
Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавіруса. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити щонайменше на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.
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