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8 травня • оновлено в 21:46
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Померли понад 30 тисяч: коронавірус в Італії подолав нову психологічну позначку

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В Італії від коронавірусу СOVID-19 померло понад 30 тисяч людей, протягом останньої доби зафіксовано 243 нових випадків.

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Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info. Італія стала другою країною в Європі, де кількість летальних випадків перевищила таку позначку.

Від коронавируса в Італії загинули понад 30 тисяч осіб

Від коронавируса в Італії загинули понад 30 тисяч осіб

Станом на 8 травня, померла 30 201 особа (+243 за добу).

Всього в країні захворіли вже 217 185 осіб, 99 023 вилікувалися.

Померли понад 30 тисяч: коронавірус в Італії подолав нову психологічну позначку

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавіруса. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити щонайменше на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

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