Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється

Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 по всьому світу продовжує рости і наближається до позначки 300 тисяч. При цьому заражено вже понад 4,1 мільйона осіб.

За минулу добу, 9 травня, антирекорд показали США – там зареєстрували понад 25 тисяч інфікованих і майже 1,5 тисячі померлих. А в Білорусі після параду в розпал пандемії заразилася тисяча осіб.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 14 710 осіб. Померли 376 пацієнтів, одужали – 2909.

По всьому світу померли вже майже 300 тисяч пацієнтів. Кількість заражених перевищила 4,1 млн, одужали – майже 1,4 млн.

В Італії більше 100 тисяч осіб уже вилікувалися від коронавірусу. Динаміка захворюваності стрімко знижується.

У ВООЗ заявили, що не немає підтверджених даних про те, що COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.

Головне за 10 травня:

7:31 – У китайському місті Ухань, який вважається осередком поширення коронавірусу по всьому світу, вперше за довгий час підтвердили новий випадок зараження COVID-19.

4:12 – Лікар оцінив ризик зараження коронавірусом на літніх майданчиках і в кафе. Він розповів про небезпеку і ряді необхідних заходів безпеки.

00:31 – У Німеччині почали вивчати в лабораторіях дію українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосовуватися для лікування COVID-19.

00:20 – Про те, наскільки ефективно в Україні лікують хворих на коронавірус COVID-19, можна судити за низькою смертністю, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що у Великій Британії цей показник 15%, а в нашій країні – всього 2,4%.