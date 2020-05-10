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10 травня • оновлено в 07:13
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Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється

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Кількість померлих від коронавірусу COVID-19 по всьому світу продовжує рости і наближається до позначки 300 тисяч. При цьому заражено вже понад 4,1 мільйона осіб.

За минулу добу, 9 травня, антирекорд показали США – там зареєстрували понад 25 тисяч інфікованих і майже 1,5 тисячі померлих. А в Білорусі після параду в розпал пандемії заразилася тисяча осіб.

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Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється
Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється
Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється
Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 14 710 осіб. Померли 376 пацієнтів, одужали – 2909.

  • По всьому світу померли вже майже 300 тисяч пацієнтів. Кількість заражених перевищила 4,1 млн, одужали – майже 1,4 млн.

  • В Італії більше 100 тисяч осіб уже вилікувалися від коронавірусу. Динаміка захворюваності стрімко знижується.

  • У ВООЗ заявили, що не немає підтверджених даних про те, що COVID-19 почав поширюватися саме з ринку в місті Ухань, Китай.

Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється
Померли близько 300 тисяч по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 10 травня. Постійно оновлюється

Головне за 10 травня:

4:12 – Лікар оцінив ризик зараження коронавірусом на літніх майданчиках і в кафе. Він розповів про небезпеку і ряді необхідних заходів безпеки.

00:31 – У Німеччині почали вивчати в лабораторіях дію українських медичних препаратів, які, ймовірно, можуть застосовуватися для лікування COVID-19.

00:20 – Про те, наскільки ефективно в Україні лікують хворих на коронавірус COVID-19, можна судити за низькою смертністю, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що у Великій Британії цей показник 15%, а в нашій країні – всього 2,4%.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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