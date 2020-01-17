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18 січня • оновлено в 01:17
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Померла найменша людина у світі: як він виглядав

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У Непалі в віці 27 років помер Хагендра Тапа Магар – найменша людина в світі.

Як повідомили в Книзі рекордів Гіннесса, у нього були серйозні проблеми з серцем, а також астма і пневмонія.

У четвер, 16 січня, чоловіка госпіталізували в лікарню, а через добу він помер.

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Померла найстаріша людина у світі. Фото
Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Хагендра Тапа Магар

Хагендра Тапа Магар

paranormal-news.ru

Як писав OBOZREVATEL, Хагендра народився 14 жовтня 1992 року. У день свого 18-річчя в 2010 році його зріст становив всього лише 65 см, а вага близько 5,5 кг. Дитиною він уміщався на долоні своєї матері, Дхани Майї. А коли став старшим, батько носив Тапу в кишені.

У Тапи є молодший брат Манеш. Йому зараз 13 років, і він цілком звичайного росту. Батьки Тапи не з'ясували, чому син так і не виріс. Непальські лікарі теж не можуть визначити, чим викликана зупинка росту.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Непал
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