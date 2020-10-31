Помер зірка "Джеймса Бонда" Шон Коннері

Карина Бондаренко Люди 14:36, 31.10.2020 Оновлено: 15:11, 31.10.2020

Помер шотландський актор Шон Коннері, відомий перш за все тим, що зіграв Джеймса Бонда.

Йому було 90 років, повідомляє BBC з посиланням на членів його сім'ї. Акторська кар'єра Коннері тривала десятиліття, а численні нагороди включали Оскар, дві нагороди Bafta і три Золотих глобуси.

Про причини його смерті поки не повідомляється.

Коннері був першим актором, який зіграв Бонда на великому екрані, він з'явився в цьому образі в семи фільмах франшизи. Крім фільмів про Джеймса Бонда, він грав в картинах "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" і "Скала".

Шон Коннері помер.
tvkultura.ru
Актор Шон Коннері.
gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні 1962 року вперше на екрани вийшов перший фільм про суперагента Джеймса Бонда "Доктор Ноу", саме він дав старт знаменитої "бондіані".

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