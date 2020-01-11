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11 січня • оновлено в 06:21
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Помер султан Омана, який правив 50 років: піднята армія

2.8т
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Помер 79-річний султан Омана Кабус бен Саїд, який керував країною 50 років (з 1970 року).

Про це повідомляє Оманське агентство новин з посиланням на канцелярію правителя. "З серцями, віруючими в провидіння Аллаха, сповненими печалі і великої скорботи разом з абсолютним підпорядкуванням волі Аллаха, канцелярія султана сповіщає, що наш правитель султан Кабус бен Саїд був покликаний до себе Аллахом ввечері в п'ятницю, 10 січня", – сказано в заяві.

Відзначається, що в державі оголошено триденну жалобу, під час якої не будуть працювати ні приватні, ні бюджетні установи.

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Кабус бен Саїд

Кабус бен Саїд

ТАСС

У той же час журналіст Заїд Бенджамін опублікував відео, на якому видно, що на узбіччях доріг столиці Оману – Маската, – з'явилися бронемашини. Армія і поліція приведені у стан бойової готовності.

В останні роки султан страждав від важкого онкологічного захворювання.

Як передає "РИА Новости", Кабус бен Саїд народився у 1940 році в сім'ї султана Маската Саїда бен Таймура, ставши його єдиним сином. Він навчався у британській Королівській військовій академії, два роки служив у піхотному батальйоні британської армії, потім закінчив курси начальників штабів у Німеччині і пройшов спеціальну підготовку з вивчення системи місцевого самоврядування в Великобританії.

У 1965 році за наказом батька був відправлений під домашній арешт, у липні 1970 року прийшов до влади у результаті палацового перевороту, в серпні з ініціативи Кабуса султанат Маскат був перейменований у султанат Оман.

У самого султана немає спадкоємців. За інформацією ЗМІ, наступником може стати його особистий помічник з 2002 року Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саїд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 січня президент України Володимир Зеленський був помічений в одному з готелів Оману, куди він вирушив після новорічного відпочинку в Карпатах. У прес-службі президента повідомили, що цей неанонсований візит є офіційним, а у самого Зеленського запланована низка зустрічей на високому рівні. При цьому було заявлено, що глава держави вирушив з офіційним візитом в Оман за власний рахунок.

  • Українці жорстко розкритикували Зеленського через відпочинок у п'ятизірковому готелі в Омані. Президентові нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, бійці ЗСУ захищають країну в окопах на Донбасі.

  • Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

  • Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

  • Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві в ніч на 9 січня. Він повернувся з Оману тільки через добу після аварії українського пасажирського літака в Ірані.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Оман
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Что-то здесь не чисто: сначала Зеленский отдыхает в Омане, встречается с султаном, возвращается домой, а потом умирает султан..
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Не дождавшись конца отдыха ШутПанЗе завалил султана Омана и безнаказанно свалил вна Урину!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Tapasenko 0leg, мочеточник, ни дня без гадости?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Зеленский - cyкa и тут успел нагадить, стоило ему там появиться, как начали султаны помирать. Надо ему в Америку ездить почаще.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Колорад Ваня, при Кровавом Свине только в обморок падали!
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