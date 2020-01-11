Помер султан Омана, який правив 50 років: піднята армія

Помер 79-річний султан Омана Кабус бен Саїд, який керував країною 50 років (з 1970 року).

Про це повідомляє Оманське агентство новин з посиланням на канцелярію правителя. "З серцями, віруючими в провидіння Аллаха, сповненими печалі і великої скорботи разом з абсолютним підпорядкуванням волі Аллаха, канцелярія султана сповіщає, що наш правитель султан Кабус бен Саїд був покликаний до себе Аллахом ввечері в п'ятницю, 10 січня", – сказано в заяві.

Відзначається, що в державі оголошено триденну жалобу, під час якої не будуть працювати ні приватні, ні бюджетні установи.

Кабус бен Саїд ТАСС

У той же час журналіст Заїд Бенджамін опублікував відео, на якому видно, що на узбіччях доріг столиці Оману – Маската, – з'явилися бронемашини. Армія і поліція приведені у стан бойової готовності.

В останні роки султан страждав від важкого онкологічного захворювання.

Як передає "РИА Новости", Кабус бен Саїд народився у 1940 році в сім'ї султана Маската Саїда бен Таймура, ставши його єдиним сином. Він навчався у британській Королівській військовій академії, два роки служив у піхотному батальйоні британської армії, потім закінчив курси начальників штабів у Німеччині і пройшов спеціальну підготовку з вивчення системи місцевого самоврядування в Великобританії.

У 1965 році за наказом батька був відправлений під домашній арешт, у липні 1970 року прийшов до влади у результаті палацового перевороту, в серпні з ініціативи Кабуса султанат Маскат був перейменований у султанат Оман.

У самого султана немає спадкоємців. За інформацією ЗМІ, наступником може стати його особистий помічник з 2002 року Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саїд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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