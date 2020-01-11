Помер султан Омана, який правив 50 років: піднята армія

Помер 79-річний султан Омана Кабус бен Саїд, який керував країною 50 років (з 1970 року).
Про це повідомляє Оманське агентство новин з посиланням на канцелярію правителя. "З серцями, віруючими в провидіння Аллаха, сповненими печалі і великої скорботи разом з абсолютним підпорядкуванням волі Аллаха, канцелярія султана сповіщає, що наш правитель султан Кабус бен Саїд був покликаний до себе Аллахом ввечері в п'ятницю, 10 січня", – сказано в заяві.
Відзначається, що в державі оголошено триденну жалобу, під час якої не будуть працювати ні приватні, ні бюджетні установи.
Кабус бен Саїд
ТАСС
У той же час журналіст Заїд Бенджамін опублікував відео, на якому видно, що на узбіччях доріг столиці Оману – Маската, – з'явилися бронемашини. Армія і поліція приведені у стан бойової готовності.
В останні роки султан страждав від важкого онкологічного захворювання.
Як передає "РИА Новости", Кабус бен Саїд народився у 1940 році в сім'ї султана Маската Саїда бен Таймура, ставши його єдиним сином. Він навчався у британській Королівській військовій академії, два роки служив у піхотному батальйоні британської армії, потім закінчив курси начальників штабів у Німеччині і пройшов спеціальну підготовку з вивчення системи місцевого самоврядування в Великобританії.
У 1965 році за наказом батька був відправлений під домашній арешт, у липні 1970 року прийшов до влади у результаті палацового перевороту, в серпні з ініціативи Кабуса султанат Маскат був перейменований у султанат Оман.
У самого султана немає спадкоємців. За інформацією ЗМІ, наступником може стати його особистий помічник з 2002 року Асад бен Тарек бен Теймур Аль Саїд.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня президент України Володимир Зеленський був помічений в одному з готелів Оману, куди він вирушив після новорічного відпочинку в Карпатах. У прес-службі президента повідомили, що цей неанонсований візит є офіційним, а у самого Зеленського запланована низка зустрічей на високому рівні. При цьому було заявлено, що глава держави вирушив з офіційним візитом в Оман за власний рахунок.
Українці жорстко розкритикували Зеленського через відпочинок у п'ятизірковому готелі в Омані. Президентові нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, бійці ЗСУ захищають країну в окопах на Донбасі.
Після того, як спалахнув скандал, пресслужба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.
Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.
Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві в ніч на 9 січня. Він повернувся з Оману тільки через добу після аварії українського пасажирського літака в Ірані.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!