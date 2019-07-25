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Помер президент Тунісу: що відомо

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У четвер, 25 липня, помер президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі, якого раніше терміново доставили в лікарню з ускладненнями.

Як повідомляє у Facebook Адміністрація глави держави, 92-річний лідер країни в червні вже двічі потрапляв до лікарні.

Зазначається, що президент помер у військовому госпіталі. В Адміністрації додали, що дату похорону оголосять пізніше.

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Лідер туніської партії "Нідан Тунес" Беджі Каїд Ес-Себсі став президентом країни в грудні 2014 року. Він здобув перемогу в другому турі виборів із результатом 53,8%. Його суперник Монсеф Марзукі, тимчасово виконуючий обов'язки президента країни, заручився підтримкою 46,2% виборців.

Беджі Каїд Ес-Себсі

Беджі Каїд Ес-Себсі

Президента Тунісу обирають на п'ять років. Ес-Себсі заявляв, що не має наміру балотуватися на другий термін через вік і стан здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже повідомлялося про смерть президента Тунісу, проте ця інформація виявилася помилковою.

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