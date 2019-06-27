Помер президент Тунісу: чим він відомий

У четвер, 27 червня, помер 92-річний президент Тунісу Беджі Каїд Ес-Себсі. Він був екстрено госпіталізований, але медикам не вдалося врятувати його життя.

У нього було серйозне захворювання, але яке саме – представники президента не розголошували, пише Swissinfo. Повідомляється, що у нього була "тяжка криза зі здоров'ям".

Ес-Себсі займав пост глави Тунісу з 2014 року. У 2019 він заявив, що не збирається брати участь у виборах в листопаді, оскільки країною повинен керувати більш молодий правитель.

До того, як стати президентом, Беджі Каїд очолював уряд і займав різні міністерські і дипломатичні посади.

Ес-Себсі golosislama.com

Точна причина смерті, а також те, хто стане наступником на посаді глави держави, буде оголошено пізніше.

Як писав OBOZREVATEL, 27 червня в столиці Тунісу смертник підірвав себе поряд з поліцейським автомобілем. Вибух трапився в ста метрах від французького посольства на центральній вулиці.

В результаті теракту один поліцейський загинув, ще кілька поліцейських і цивільних отримали поранення.

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