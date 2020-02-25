Головна Новини
25 лютого • оновлено в 07:16
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Помер найстаріший чоловік на Землі. Фото

2.3т
Читати матеріал російською

Найстаріший чоловік на Землі Тітецу Ватанабе помер в японській префектурі Ніїгата 23 лютого. Йому було 112 років.

Про це повідомляє агентство Kyodo. Ватанабе визнали офіційно найстарішим чоловіком на планеті всього два тижні тому.

Новини
Найстаріша після Дугласа: як виглядає головна актриса-довгожителька на Землі

Помер рекордсмен в будинку для літніх людей. На момент отримання звання найстарішого йому було 112 років і 344 дні.

Народився Тітецу Ватанабе 5 березня 1907 року. Він був першим з восьми дітей в сім'ї. Довгі роки він працював над укладанням контрактів на поставки цукрової тростини з плантацій. Потім він воював у Другій світовій війні. У Ватанабе було п'ятеро дітей, 12 онуків і 16 правнуків.

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Тітецу Ватанабе помер в 112 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 роки помер найстаріший чоловік у світі. Це була 123 росіянка.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Луговська
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги