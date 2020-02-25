Помер найстаріший чоловік на Землі. Фото

Найстаріший чоловік на Землі Тітецу Ватанабе помер в японській префектурі Ніїгата 23 лютого. Йому було 112 років.
Про це повідомляє агентство Kyodo. Ватанабе визнали офіційно найстарішим чоловіком на планеті всього два тижні тому.
Помер рекордсмен в будинку для літніх людей. На момент отримання звання найстарішого йому було 112 років і 344 дні.
Народився Тітецу Ватанабе 5 березня 1907 року. Він був першим з восьми дітей в сім'ї. Довгі роки він працював над укладанням контрактів на поставки цукрової тростини з плантацій. Потім він воював у Другій світовій війні. У Ватанабе було п'ятеро дітей, 12 онуків і 16 правнуків.
Тітецу Ватанабе помер в 112 років
Тітецу Ватанабе помер в 112 років
Тітецу Ватанабе помер в 112 років
Тітецу Ватанабе помер в 112 років
Тітецу Ватанабе помер в 112 років
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2019 роки помер найстаріший чоловік у світі. Це була 123 росіянка.
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