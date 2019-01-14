Вдарили ножем: мер Гданська помер після нападу

Мер польського Гданьска Павло Адамович, котрого поранили ножем на сцені під час благодійного концерту, 14 січня помер у лікарні.

Після нападу його госпіталізували у критичному стані і прооперували, повідомило місцеве видання Onet.

"Із глибоким жалем ми повинні повідомити вам, що програли боротьбу за життя мера. Мер Адамович помер. Світла йому пам'ять", — сказав лікар Єжи Карпіньскі.

Напад на Павла Адамовича стався увечері 13 січня. Коли він був на сцені, туди забіг чоловік і декілька разів ударив його ножем. Злочинець прокричав у мікрофон, що це помста нібито за несправедливий тюремний термін, після чого його затримали.

Мер отримав серйозну травму серця, діафрагми й органів черевної порожнини. Лікарі проводили операцію протягом п'яти годин. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Кров для переливання здали понад 300 жителів Гданська, а медичний центр, де це відбувалося, був переповнений. У результаті Адамовичу перелили 41 порцію донорської крові.

Павло Адамович Onet

tvn24.pl

tvn24.pl

Адамович очолював Гданськ із 1998 року, в листопаді 2018-го його переобрали на шостий термін. Політик був членом опозиційної партії "Громадянська платформа". А також відомий як захисник прав ЛГБТ-спільноти та мігрантів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше кортеж президента Польщі ледь не вбив дитину на дорозі.

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