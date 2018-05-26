Помер легендарний астронавт NASA, який побував на Місяці

У США у віці 86 років помер астронавт Алан Бін, який був четвертою людиною, який побував на Місяці.

Про це йдеться в повідомленні сім'ї, яке оприлюднене на сайті Національного космічного агентства NASA.

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Повідомляється, що астронавт помер в клініці в Х'юстоні, куди потрапив після поїздки до Індіани 2 тижні тому.

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Алан Бін побував на Місяці в складі місії "Аполло-12" і висадився на його поверхню 19 листопада 1969 року, ставши четвертою людиною, що ступила на поверхню супутника Землі. Екіпаж човника двічі виходив з модуля і пробув на Місяці понад 31 годину.

Через чотири роки Бін відправився в космос на борт станції "Скайлеб".

В цілому Алан Бін пробув в космосі 69 днів, 15 годин і 45 хвилин, в тому числі 31 годину і 31 хвилину на Місяці. У 1981 році він покинув NASA і зайнявся малюванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня 2018 року в США помер астронавт Джон Янг, який побував на Місяці і командував першим польотом космічного шаттла.