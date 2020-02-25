Помер колишній президент Єгипту

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак, який був при владі з 1981 року і до єгипетської революції 2011 року, помер у віці 91 року.

Про це повідомило видання Sky News Arabia з посиланням на джерела, близькі до сім'ї політика. Офіційної інформації з цього приводу поки немає.

Видання зазначає, що причини смерті Мубарака невідомі. В останні роки він відійшов від політичної кар'єри і рідко з'являвся на публіці.

Хосні Мубарак

Відзначимо, Мубарак став президентом після того, як його попередник Анвар Садат був убитий ісламістами під час військового параду.

У 2011 році в Єгипті почалися масові протести проти 30-річного режиму Мубарака. Протестуючі вимагали його відставки, а також скасування надзвичайного стану, боротьби з безробіттям, збільшення мінімальної заробітної плати, рішень проблем нестачі житла, зростання цін на продовольство, свободу слова і підвищення рівня життя.

29 січня Мубарак оголосив про розпуск уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній маршал СРСР Дмитро Язов помер у віці 95 років. Помер він після тривалу хворобу.

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