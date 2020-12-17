Помер актор, який зіграв Бобу Фетта в оригінальній трилогії "Зоряних воєн"

У віці 75 років помер британський актор Джеремі Буллок, який зіграв мисливця за головами Бобу Фетта в оригінальній трилогії "Зоряні війни".

Про це повідомили на сайті фан-клубу персонажа. Причини смерті не вказані.

Буллок народився 16 лютого 1945 року в Лестерширі. З 12 років він почав зніматися у фільмах компанії Disney, рекламних роликах і британських ситкомах. За все життя Буллок зіграв 110 різних ролей.

Найбільш відомі його роботи в "Доктор Хто", "О, щасливчик!", третьому фільмі "Омен", серіалах "Робін з Шервуда" і "Чисто англійське вбивство".

Шанувальники "Зоряних воєн" знають його як виконавця ролі Боби Фетта в V і VI епізодах саги. Крім того, він виконав роль лейтенанта Шекіла в "Імперія завдає удару у відповідь" і капітана Джеремока Колтона в "Помсті ситхів".

У вільний час Буллок любив грати в крикет, багато подорожував. Він також колекціонував сувеніри з зображеннями Боби Фетта, деякі з яких дарували йому шанувальники, а деякі він купував у магазинах іграшок. Його домашній кабінет перетворився на своєрідний музей Боби Фетта.

Як писав OBOZREVATEL, помер актор, який зіграв роль Дарта Вейдера у фільмі "Зоряні воїни", Девід Проуз. На момент смерті знаменитості було 85 років.