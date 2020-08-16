Помер 30-річний онук Назарбаєва

У ніч на 16 серпня помер 30-річний онук першого президента Казахстану, голови Ради безпеки Нурсултана Назарбаєва Айсултан.

Як повідомляє zakon.kz, Айсултан Назарбаєв помер у Лондоні. Попередня причина смерті – зупинка серця.

Інші подробиці поки невідомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Айсултан Назарбаєв зробив спробу самогубства в Лондоні, а потім накинувся на поліцейського і покусав його.

У лютому 2020 року онук Назарбаєва попросив у Великобританії політичного притулку.

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