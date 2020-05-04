Полювання за новими колекціями: в країнах, де пом'якшили карантин, під бутиками зібралися натовпи

Світ 19:20, 4.05.2020 Оновлено: 19:37, 4.05.2020

У мережі з'явилися перші фотографії черг під бутиками, куди вирушили люди після пом'якшення карантину в деяких країнах.

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Як повідомляє JetSetter, в Австралії почнуть пом'якшувати карантинні заходи з 8 травня, але вже дозволили відкрити деякі магазини і бутіки, наприклад, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Там уже вишикувалися перші черги.

Така ж ситуація спостерігається в Австрії, де люди вже зібралися під бутиком Louis Vuitton, щоб придбати речі з нової міні-колекції Ніколя Гескьера і Вірджіла Абло.

Зі свого боку, в Ізраїлі почали відновлювати навчання для школярів 1-3 та 11-12 класів. 4-10 класи підуть до школи вже у червні. Також там відкрили салони краси, косметичні кабінети та магазини. Проте всі великі торгові центри досі закриті.

Черга в Австрії
JetSetter
Черга в Австрії
JetSetter
Черга в Австрії
JetSetter
Черга в Австралії
JetSetter

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи в зв'язку з пандемією COVID-19.

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