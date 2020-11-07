Польки кинулися робити аборти в Україні, бо "дешево й близько"

Після фактичної заборони абортів у Польщі ще більше польських жінок приїжджатимуть переривати вагітність в Україну.

Як пише "ВВС Україна", гінекологиня Тетяна Грушецька, яка працює у львівській клініці вже 12 років, розповіла, що очікує на зростання медичного туризму з Польщі.

"Жінки приїжджатимуть до нас, адже перервати вагітність іноземній громадянці можна навіть у державній українській клініці. Платиш гроші в касу – і робиш", – зазначила вона.

Полька Ада (ім'я змінено), яка завагітніла у 19 років, зізналася, що не була готова до народження дитини ані морально, ані фінансово, ані фізично. Вихід був один – робити аборт.

Але з огляду на політику Польщі в цьому питанні, зробити його у своєму місті вона не могла. Лише тому, каже дівчина, довелося розповісти про все батькам.

"Якби я могла зробити його у Кракові, зробила б і без їхньої згоди. У мене були власні заощадження, хлопець би допоміг грошима. А так – довелося все розповісти", – пригадує вона.

Батьки, каже Ада, були не в захваті від ситуації, але тверезо все сприйняли. Найоптимальнішим варіантом для сім'ї була Україна, адже це близько й дешевше, ніж у сусідній Німеччині, де за переривання вагітності доведеться заплатити близько тисячі євро. Тому в день, коли Ада все розповіла батькам, вона зателефонувала до кількох приватних клінік у Львові й придбала квиток на найближчий рейс за кілька днів.

Лікарка, яка вела Аду в Україні, була ввічливою та доброзичливою. Вона не розпитувала, як так сталося, що дівчина завагітніла, не пропонувала почекати, змінити свою думку.

"Мене доволі формально попередили, що після операції можливі болі, кровотеча, тому варто пропити таблетки й полежати кілька днів. Жодних "страшилок" про те, що я більше не зможу мати дітей, не було. Вона взагалі робила все доволі механічно. Було видно, що мій випадок не перший. І це заспокоювало", – каже Ада.

Операцію, за словами дівчини, проводили під місцевою анестезією. Аборт зробили буквально за пів години.

Усі процедури – УЗД до операції, після, сам аборт й медикаменти – обійшлися Аді орієнтовно у 3 тисячі гривень.

"Я рада, що в Україні можна зробити аборт тоді, коли ти відчуваєш, що просто не можеш народити. З будь-яких причин: фінансових, психологічних, через погане здоров'я чи ризик отримати дитину із серйозними вадами. Жінки не повинні страждати через те, що лише вони можуть народжувати", – впевнена дівчина.

Чіткої статистики, скільки саме польок роблять аборти в Україні, немає. Але про наявність такого явища, як "аборт-туризм", пишуть як польські, так й українські ЗМІ.

Статистика Google показує, як одразу після рішення Конституційного суду Польщі зросла кількість пошукових запитів про аборти в Україні.

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