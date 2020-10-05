15 августа текущего года министром обороны Польши Мариушем Бещаком и госсекретарем США Майком Помпео было подписано соглашение о расширении военного сотрудничества. Юридически, этот документ является финальным аккордом эпопеи, которая развернулась по поводу создания условий для постоянной дислокации подразделений вооруженных сил США на территории Польши.

Для вступления его в силу, необходима ратификация документа, в первую очередь – конгрессом США. И вот стало известно, что он прошел положительное голосование в сенатском комитете по обороне, после чего будет вынесен на окончательное голосование.

Согласно условиям соглашения, вместо временной дислокации американских войск на территории Польши, что есть уже прямо сейчас, будет узаконена постоянная дислокация американских войск, как это сейчас можно наблюдать в Испании или Германии.

Представитель министерства обороны Польши Марцин Оцепа дал некоторые разъяснения по этому поводу. В частности, он сказал о том, что такое соглашение является стандартным для стран – участниц Северо-атлантического альянса и потому при его заключении никак не затрагиваются вопросы суверенитета Польши.

Известно, что про-московские СМИ, в частности – в самой Польше, активно обсуждали тему о том, что военные базы, которые займут американцы, будут иметь экстерриториальный статус и что власти Польши утратят к ним доступ. Это, в свою очередь, преподносилось как возможность создание пресловутых "тюрем ЦРУ", за пределами США. Оцепа пояснил, что здесь нет речи об экстерриториальности и любые объекты, которые будут использоваться американскими военными, безусловно будут доступными для представителей соответствующих польских органов власти.

Он также пояснил, что группировка американских войск, находящихся на постоянной основе в Польше, на начальном этапе будет насчитывать 5-6 тыс личного состава, но инфраструктура, которой будет обеспечен американский контингент, будет рассчитана на то, чтобы очень быстро нарастить эту численность до 20 тыс человек. Именно силами этого контингента будет осуществляться управление американскими войсками в Восточной Европе.

Он не сказал о том, что туда может переместиться из Германии центр управления всеми военными силами, находящимися в Европе, но по мере того, как будут складываться Американо-германские отношения после ноябрьских президентских выборов в США, такая возможность совершенно не исключается. Более того, насколько известно краткое описание инфраструктуры, которая заводится под это соглашение, такое развитие событий весьма вероятно.

Пан Оцепа выразил уверенность в том, что дислокация американских войск в Польше станет выгодной для тех районов, где предусмотрена реализация этого плана. Так в Германии, где до последнего времени находился американский контингент в 30 000 американских военнослужащих, дополнительно возникло около 14 000 рабочих мест, через которые Германия получала около 5 миллиардов долларов в год. По той же схеме Великобритания получает 1,6 миллиарда долларов, а Испания – 600 миллионов долларов в год. Так что, кроме военных аспектов, которые безусловны и выражаются в дальнейшей унификации польской армии с американскими стандартами, предполагается, что и местные бюджеты получат существенную прибавку в поступлениях.

В общем, Польша настойчиво и последовательно шла к юридическому закреплению американского военного присутствия на ее территории и как видно, для достижения этой цели остался даже не шаг, а полшага. И что самое важное, это соглашение касается НАТО лишь общими подходами к такого рода мероприятиям, но фактически, находится вне рамок Альянса. А это значит, что Украине тоже есть о чем задуматься.