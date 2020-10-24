Польщу повністю внесли у "червону зону": як будуть боротися з COVID-19

У суботу, 24 жовтня, вся територія Польщі була офіційно визнана "червоною зоною" в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як передає "Польське радіо", прем'єр-міністр держави Матеуш Моравецький напередодні пояснив, що жорсткі карантинні заходи повинні принести результати за 10-14 днів. В іншому випадку будуть введені додаткові обмеження, в тому числі може бути підняте питання про закриття кордонів.

Так, для поляків будуть закриті кафе, бари і ресторани, але заклади зможуть працювати в форматі "на виніс". Також заборонено збиратися в компаніях більше п'яти осіб, якщо мова йде не про членів однієї сім'ї. А школярів, які навчаються в 4-8 класах, перевели на дистанційне навчання.

Моравецький зазначив, що в Польщі для пацієнтів з COVID-19 залишилися доступними близько 40% ліжок в лікарнях з апаратами штучної вентиляції легенів.

МОЗ Польщі повідомив, що за минулу добу в країні зафіксували 13 628 випадків коронавірусу. З початку епідемії захворіло понад 240 тисяч осіб, а померли понад 4300.

COVID-19 в Польщі встановив добовий антирекорд.

Статистика щодо COVID-19 в Польщі.

Статистика щодо COVID-19 в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч в 2020 році в зв'язку з пандемією коронавируса. Напередодні інфекцію виявили також у президента Анджея Дуди.